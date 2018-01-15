В Хабаровском крае повторно приостановили полеты самолетов L-410

ХАБАРОВСК, 15 янв – РИА Новости. Полеты самолетов L-410 в Хабаровском крае, приостановленные в ноябре после авиакрушения в поселке Нелькан и возобновленные в январе, повторно приостановлены из-за нового инцидента, сообщил РИА Новости начальник управления транспорта регионального минтранса Дмитрий Кирсанов.

Крушение самолета L-410 "Хабаровских авиалиний" произошло 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.

По предварительной версии МАК, причиной аварии стало самопроизвольное включение бетта-режима двигателя (реверса). Завод-изготовитель внес дополнения в руководство по летной эксплуатации самолетов. Полеты возобновились в январе.

"На одном из самолетов L-410 11 января вновь сработал бетта-режим. Это не привело к каким-либо последствиям. С 12 января полеты этого самолета вновь приостановлены. Вся информация направлена на завод-изготовитель в Чехию и в Москву. В Хабаровск уже прибыли специалисты завода, представители Росавиации и МАК для проверки. Кроме того, продолжается расследование в рамках уголовного дела", — сказал Кирсанов.

Он отметил, что сейчас принимаются меры для перевозки пассажиров, которые должны были лететь на L-410. Часть из них перевезут вертолетами, ищут и перевозчиков, готовых выполнять полеты по направлениям Херпучи, Аян, Чумикан.