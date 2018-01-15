Пермские власти рассказали, как зачинщику резни удалось зайти в школу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти Пермского края рассказали, как бывший ученик смог попасть в школу, где стал участником поножовщины.
Она добавила, что не знает, какое ЧОП охраняет школу.
Сегодня утром в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Подростков попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализировали.
Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемых задержали. Один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.