Пермские власти рассказали, как зачинщику резни удалось зайти в школу

Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018

Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти Пермского края рассказали, как бывший ученик смог попасть в школу, где стал участником поножовщины.

"У одного мальчика был пропуск действующий, второго охранник записала в журнал посетителей, он сказал, что забыл пропуск", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко.

Она добавила, что не знает, какое ЧОП охраняет школу.

Сегодня утром в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Подростков попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализировали.

Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемых задержали. Один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.