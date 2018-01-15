МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Кремле призывают воздержаться от "любительских" комментариев по поводу ЧП в пермской школе и дождаться результатов расследования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут, это же не нападение на школу извне", — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, следует ли изменить подход к вопросу безопасности в образовательных учреждениях после инцидента в Перми.

Пресс-секретарь президента также сообщил, Росгвардия и МВД разбираются, должным ли образом обеспечивалась безопасность в учебном заведении.

В понедельник в пермской школе №127 произошла драка между бывшим и нынешним учениками, они пустили в ход ножи. Подростков пытались разнять, в результате потасовки пострадали 15 человек, 12 из них оказались в больнице. Двое учащихся и педагог находятся в тяжелом состоянии.

Обоих подозреваемых удалось задержать. По предварительной информации, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Ситуация возле школы в Перми, где произошла резня. Прямая трансляция >>