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Происшествия

Поножовщина в пермской школе: 15 человек пострадали, нападавших задержали

Сюжет:
Поножовщина в пермской школе (45)
11:4315.01.2018
(обновлено: 13:01 15.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкНападение на школу в Перми. 15 января 2018Нападение на школу в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В пермской школе произошла поножовщина. Пострадали пятнадцать человек — учительница и четырнадцать учеников.

Злоумышленников уже задержали. Их мотивы выясняются.

Что случилось

Нападение на школу в Перми. 15 января 2018
© Фото : Игорь Катаев
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ЧП в образовательных учреждениях в России в 2014-2018 годах
Инцидент произошел в школе № 127 в 10:19 по местному времени (08:19 мск).

По данным следствия, резня началась с того, что двое учеников подрались на ножах из-за "личной неприязни". В это время в классе шел урок.

"Учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в полиции заявили, что драка произошла между бывшим учеником школы и нынешним, в ход у обоих пошли ножи.

Также, по данным краевого главка МВД, один из зачинщиков состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Как рассказал родитель одного из учеников, при нападении пострадала учитель химии. Он добавил, что преступники в основном наносили удары в область шеи.

Мама другого ученика сообщила РИА Новости, что учительница спасла нескольких учеников, оттолкнув от них нападавшего.

Кроме того, из школы эвакуировали почти 750 человек, в том числе почти 700 детей. Уроки отменили.

Вокруг школы выставлено оцепление, за забор никого не пускают. Внутри школы много сотрудников полиции. На крыльце школы до сих пор видны следы крови. Около забора стоят несколько групп родственников.

Пермскую школу №127 открыли в 1965 году, сейчас там работают 68 учителей. В учебном учреждении 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.

Состояние пострадавших

Нападение на школу в Перми
В сети появилось видео из пермской школы, где произошла резня
По последним данным, в поножовщине пострадали 15 человек. В региональном Минздраве рассказали, что трое из них — педагог и двое школьников — находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют.

У остальных пострадавших, по предварительным данным, "незначительные поверхностные травмы", их направили обследоваться в краевую детскую больницу.

Также врачи сообщили, что во время нападения некоторые раненые дети смогли убежать в торговый центр неподалеку, им оказали медпомощь на месте.

Представитель торгового центра "Кит" сообщил РИА Новости, что дети были в крови.

"Они наперебой объясняли, что на них в школе совершили нападение. Сотрудники торгового центра немедленно нажали на "тревожную кнопку" — вызвали охрану и позвонили во все экстренные службы. Медики скорой помощи приехали очень быстро, практически в течение 10 минут. До их приезда сотрудники магазина занимались детьми: успокаивали и дали попить воды", — сказал он.

По данным ведомства, бригады скорой прибыли на место происшествия через десять минут после вызова. На месте работали восемь бригад: две реанимационных, две педиатрических и четыре линейных врачебных.

Уголовное дело

Нападение на школу в Перми. 15 января 2018
© REUTERS / Maksim Kimerling
Клинцевич предложил поставить на входах в школы арочные металлодетекторы
СК уже возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Кроме того, МВД послало в пермскую школу сотрудников центрального аппарата, которые оценят работу школьной охраны и коллег, ответственных за профилактику преступности среди подростков.

В ведомстве отметили, что вместе с сотрудниками министерства образования и науки "будут тщательно проанализированы обстоятельства случившегося, выявлены все лица, причастные к правонарушению, установлены причины и условия, способствовавшие его совершению".

Реакция властей

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полицейские. Туда также выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности. Перед школой развернули штаб МЧС, территорию огородили.

За ситуацией в пермской школе, где в результате драки пострадали школьники, лично следит министр образования и науки Ольга Васильева.

В министерстве выразили надежду на улучшение состояния всех пострадавших и отметили, что рассматривается необходимость привлечения дополнительных мер по психологической поддержке учащихся школы.

Также на месте власти создали оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников.

Кроме того, в Пермь вылетела детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. Мы на постоянной связи с главой региона, Следственным комитетом РФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе", — прокомментировала ситуацию Кузнецова.

Отмечается, что на место ЧП незамедлительно отправился и уполномоченный по правам человека Пермского края Светлана Денисова.

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© Ruptly
Полицейские вывели человека из школы в Перми, где произошла поножовщина
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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alex.golden
Это всё очень жёстко. Разборки на ножах да ещё и дети, на зоне и то наверное такого нет.
13:10
15.01.2018
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Сергей С.
В Англии и Ирландии с 10 лет сажают. Уже давно пора пересмотреть наши слишком либеральные нормы.
12:44
15.01.2018
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