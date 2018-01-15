На Кубани локализовали пожар в цехе по производству пластиковых пакетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых пакетов в Северском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

Цех по производству пластиковых пакетов в населенном пункте Григорьевская загорелся около 9.00 мск понедельника. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

"В 11.11 мск пожар локализован на площади 600 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Информации о пострадавших нет.