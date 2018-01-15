При нападении на пермскую школу ранили восемь детей и учительницу

УФА, 15 янв — РИА Новости. Двое мужчин в масках напали на пермскую школу. Восемь учеников и учительница получили ножевые ранения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина.
Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находится в Мотовилихинском районе) в 10:19 по местному времени (08:19 мск).
Подозреваемых уже задержали. Их мотивы выясняются.
Как пишет 59.ru, охранником в школе была девушка, она не могла остановить преступников.
Родитель одного из учеников рассказал, что при нападении пострадала учитель химии. Он добавил, что преступники в основном наносили удары в область шеи.
На месте работают бригады скорой помощи и полицейские. Туда также выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности. Перед школой развернули штаб МЧС, территорию огородили.