В Приморье возбудили дело после нападения леопарда на ребенка в зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после инцидента в зоопарке Приморья, где леопард схватил за голову оставшегося без присмотра ребенка, сообщает краевая прокуратура.

Ранее полиция сообщала, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.

Прокуратура Уссурийска в рамках проверки в зоопарке нашла нарушения в организации мер безопасности, в связи с чем просила следствие возбудить уголовное дело.

"Городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения 15 января СУ СК РФ по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ход и результат расследования которого поставлены на контроль прокуратуры", — говорится в сообщении.

Руководство зоопарка устраняет выявленные нарушения.