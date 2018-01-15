Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ выросло до 112 человек

КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Число отравившихся в одном из кафе Улан-Удэ увеличилось до 112 человек, из них госпитализировано 70 человек, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Бурятии.

"Из них 70 госпитализировано, 69 находится в больнице Улан-Удэ, один в Хоринской больнице, 42 человек на амбулаторном лечении. У 17 диагностирован сальмонеллез", — сказал собеседник агентства.

Пострадали те, кто посетил кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января, работу заведения приостановили.

Прокуратура республики нашла в кафе грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, нормы не соблюдались при обработке сырого мяса, нарушались технологии изготовления блюд, а работники заведения не соблюдали правила гигиены. Ведомство потребовало у Роспотребнадзора провести внеплановые проверки на трех объектах сети кафе. По их итогам выяснилось, что во всех кафе использовались одни и те же продукты, между объектами перемещался персонал.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".