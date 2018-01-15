В Москве один человек погиб при ДТП с грузовиком у метро "Выхино"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения грузовика и иномарки возле станции метро "Выхино" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 5.30 на Рязанском проспекте, возле дома 99 столкнулась фура с автомобилем Toyota. Погиб водитель легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы, движение по Рязанскому проспекту в сторону центра у метро "Выхино" серьезно затруднено.

"Из-за крупной аварии с участием фуры, для движения по основной дороге свободным остался только левый ряд. В правой полосе работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы", — говорится в сообщении центра.