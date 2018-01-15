Для пострадавших при массовом отравлении в Улан-Удэ открыли "горячую линию"

КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Бурятии открыло "горячую линию" для консультаций пострадавших при массовом отравлении в одном из кафе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января. По уточненной информации МВД, количество обращений в медучреждения составляет 133, всего пострадало 85 человек, 64 из них госпитализировано, в том числе 12 несовершеннолетних. В десяти случаях подтвержден диагноз "сальмонеллез". Деятельность кафе приостановлена.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия информирует, что по факту заболевания сальмонеллезом посетителей кафе "Шулэн До", по адресу ул. Коммунистическая, 22, в целях консультирования потребителей по восстановлению нарушенных прав открыта "горячая линия", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что потребитель при обнаружении существенных недостатков оказанных услуг имеет право требовать полного возмещения вреда, убытков, а также компенсации причиненного морального вреда. На понедельник было зафиксировано несколько обращений граждан. Специалисты управления консультируют пострадавших, как составить иск, написать претензию и жалобу по поводу случившегося.

Ранее прокуратура республики сообщила, что в кафе выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе и другие. Ведомство направило в региональный главк Роспотребнадзора требования о проведении внеплановых выездных проверок на трех объектах сети кафе. При проверке выяснилось, что в трех заведениях использовалось одно и то же продовольственное сырье и между объектами осуществлялось перемещение персонала.

Ранее сообщалось, что следственным управлением УМВД России по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).