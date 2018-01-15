Слушания по делу об убийстве чемпиона-пауэрлифтера продолжатся 23 января

ХАБАРОВСК, 15 янв – РИА Новости. Слушания по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске продолжатся 23 января, сообщил в понедельник РИА Новости адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. После того, как от полученных травм потерпевший упал и потерял сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.

В понедельник в Хабаровске начались предварительные слушания по делу об убийстве Андрея Драчева. Защита Аллахверанова заявила ходатайство о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы.

"В следующий вторник заседание продолжится. Там будут рассматриваться заявленные ходатайства. Сегодня они даже не рассматривались, потому что обвиняемый только в суде получил обвинительное заключение и заявил, что не успел его прочитать и хочет ознакомиться с ним, чтобы выработать позицию защиты. По ходатайству они считают, что есть процессуальные нарушения в действиях эксперта. Думаю, они будут тянуть время", — сказал Шевцов.

Он также отметил, что суд рассмотрел вопрос о продлении срока ареста обвиняемому. "Срок ареста продлен на шесть месяцев", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Аллахверанов обвиняется по статье "убийство из хулиганских побуждений", максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы.