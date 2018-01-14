На Сахалине полиция придумала оригинальный способ задержать угонщика

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Южно-Сахалинске сотрудники правоохранительных органов попытались остановить угонщика, забросав его снежками. Видео "спецоперации" появилось на YouTube.

На записи видно, как двое служащих МВД с двух сторон забрасывают снежками едущую в их сторону машину. "Обстрел" не дал желаемых результатов, и угонщик скрылся с места целым и невредимым.

При этом вслед за автомобилем промчались несколько полицейских машин.

Попытки правоохранителей остановить угнанное авто из окна соседнего дома снял очевидец происшествия.

Некоторые пользователи YouTube иронизируют над необычным способом полиции предотвратить угон.

"Это так мило, снежками. Потом остановили и напоили горячим чаем с блинчиками", — написал один из комментаторов.