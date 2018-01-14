В Якутии два человека замерзли насмерть в 50-градусный мороз

ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. В Якутии выясняют обстоятельства смерти от переохлаждения двух мужчин, которые шли пешком в 50-градусный мороз и были одеты не по сезону, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве установили, что 12 января пятеро жителей Намского района выехали на автомобиле ВАЗ-2107 на коневодческую базу "Кулайы" для осмотра лошадей. Около 23:00 мужчины добрались до места, но коневода там не оказалось — он уехал на соседнюю базу в 20 километрах, оставив записку.

Мужчины приняли решение следовать за ним, но в пути вышли из строя генератор и двигатель автомобиля, сотовая связь отсутствовала. Они пошли пешком, двое из них стали замерзать, так как были легко одеты. По предварительным данным, температура воздуха в ту ночь была около минус 50 градусов.

Первый добравшийся до базы мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Погибшим было 23 и 29 лет.

Отмечается, что по результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.