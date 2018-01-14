В Якутии два человека замерзли насмерть в 50-градусный мороз

ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. В Якутии выясняют обстоятельства смерти от переохлаждения двух мужчин, которые шли пешком в 50-градусный мороз и были одеты не по сезону, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Мужчины приняли решение следовать за ним, но в пути вышли из строя генератор и двигатель автомобиля, сотовая связь отсутствовала. Они пошли пешком, двое из них стали замерзать, так как были легко одеты. По предварительным данным, температура воздуха в ту ночь была около минус 50 градусов.
Первый добравшийся до базы мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Погибшим было 23 и 29 лет.
Отмечается, что по результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.