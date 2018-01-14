МВД Бурятии возбудило дело после массового отравления в кафе в Улан-Удэ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбудили после того, как в кафе в Улан-Удэ отравились более 100 человек, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января, где грубо нарушали требования санитарных норм. Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133. Деятельность кафе приостановлена.

"Следственным управлением УМВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей" по факту отравления граждан после употребления пищи в одном из кафе города. Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть МВД по Республике Бурятия вечером 12 января", — сказала Волк.

По данным Волк, сейчас госпитализированы 64 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. В 10 случаях подтвержден диагноз "сальмонеллез".