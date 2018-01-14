СК возбудил дело после отравления в кадетской школе в Люберцах

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело после массового отравления детей в кадетской школе в Люберцах, сообщается на сайте Следственного комитета.

Его рассмотрят по статье о производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным ведомства, сотрудники ООО "Огонек", работающие по договору соисполнителя с ООО "Территория вкуса", при приготовлении завтрака и обеда в учебном заведении нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

Инцидент произошел 13 января. По данным подмосковного Роспотребнадзора, в лечебные учреждения поступили 47 обращений об отравлении, из них 39 — о несовершеннолетних. В больнице остаются 23 человека.

Правоохранители и сотрудники Роспотребназдора осмотрели место происшествия, изъяли смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды для назначения соответствующих судебных экспертиз.