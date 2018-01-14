Двоих пострадавших в ДТП в новой Москве эвакуировали вертолетом

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Двух пострадавших при ДТП в новой Москве эвакуировал медицинский вертолет Московского авиационного центра, сообщил РИА Новости представитель МАЦ.

Ранее представитель МАЦ сообщил РИА Новости, что два вертолета вылетели для эвакуации пострадавших с места ДТП в новой Москве после столкновения нескольких машин, в том числе грузовика.

"По уточненным данным, один вертолет эвакуировал с места ДТП в поселке Шишкин Лес между Калужским и Киевским шоссе двух пострадавших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, второй вертолет пока находится на месте аварии.