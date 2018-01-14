На место ДТП в новой Москве вылетели два вертолета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели для эвакуации пострадавших с места ДТП в новой Москве после столкновения нескольких машин, в том числе грузовика, сообщил РИА Новости представитель МАЦ.

"В поселке Шишкин Лес между Калужским и Киевским шоссе произошло ДТП с участием грузовика, несколько человек пострадало", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один вертолет уже вылетел с места ДТП с одним пострадавшим в лечебное учреждение. Еще один вертолет следует к месту столкновения машин. Обстоятельства ДТП выясняются.