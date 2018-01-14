Полицейские вывели двух пьяных дебоширов из самолета рейса Москва-Нячанг

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Два авиадебошира в столичном аэропорту Домодедово были выведены из самолета и оштрафованы за нецензурную брань и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", — сообщила она.

Как пояснила Ирина Волк, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего по маршруту "Москва-Нячанг", находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются. Сотрудники полиции доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в аэропорту для разбирательства.