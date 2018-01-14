Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ выросло до 133 человек

КРАСНОЯРСК, 14 янв — РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Бурятии.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди тех, кто с 8 по 11 января посетил кафе "Шулэн До", где грубо нарушали требования санитарных норм. Ранее в МВД Бурятии сообщали о 82 пострадавших.

"На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей", — сказала собеседница агентства.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции. Для установления причин возникновения заболевания работников кафе обследовуали, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Работа кафе приостановлена.

Ранее в МВД по Бурятии РИА Новости сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".