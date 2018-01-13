Число пострадавших от отравления в школе в Люберцах возросло до 23

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах возросло до 23 человек, сообщила в субботу пресс-служба городского округа со ссылкой на главу Владимира Ружицкого.

Ранее пресс-служба минздрава Подмосковья сообщала, что 19 человек были госпитализированы с отравлением в Люберцах.

"В кадетской школе города Люберцы 12 января произошло инфекционное отравление учащихся. В школе 1102 учащихся, сотрудников — 100. На 16.00 госпитализирован 21 ребёнок, двое сотрудников", — сообщил Ружицкий.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, Роспотребнадзор устанавливает причину отравления, ситуация находится под контролем. Дополнительно в детской больнице развернуто восемь коек.