В Омске коммунальщики устраняют аварию на водопроводе

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Омска при 30-градусном морозе устраняют порыв водопровода в районе улиц Лермонтова и маршала Жукова, которые частично подтопило; четыре дома отключены от водоснабжения, сообщает в субботу горадминистрация.

Ранее в УМВД по региону сообщали, что две улицы в Омске оказались частично подтоплены из-за прорыва водопровода; движение по ним ограничено.

"Продолжается устранение порыва водопровода в районе улиц Лермонтова и маршала Жукова, который сопровождался выходом воды на поверхность, в том числе на проезжую часть и тротуары. Движение автомобильного транспорта по улицам Лермонтова между улицами Куйбышева и Жукова, а также на улице Жукова между улицами Лермонтова и 10 лет Октября временно ограничено", — сообщили в мэрии.

В горадминистрации отметили, что специалисты АО "ОмскВодоканал" все ремонтные работы на поврежденном водопроводе завершат в течение субботы. Работники управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят уборку наледи с проезжей части и тротуаров.

"От централизованного водоснабжения отключено четыре жилых дома: в полном объеме обеспечен подвоз питьевой воды", — говорится в сообщении. В Омске в субботу стоит морозная погода – температура воздуха около минус 30 градусов.