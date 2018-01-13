Американца обвиняют в даче взятки представителю "дочки" "Росатома"

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Бывший глава транспортной компании, гражданин США Марк Ламберт обвиняется в даче взятки сотруднику дочернего предприятия "Росатома" TENEX с целью получения контракта на транспортировку ядерных материалов, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Минюст США утверждает, что Ламберт якобы дал взятку "российскому представителю компании TENEX Вадиму Микерину".

Ламберту предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в отмывании денег и электронном мошенничестве.

Сам Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с "Росатомом" структуры Микерин в августе 2017 года признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.