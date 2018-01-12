Мострансавто помогает в расследовании ДТП у метро "Славянский бульвар"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мострансавто оказывает содействие в расследовании причин ДТП у метро "Славянский бульвар", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В Мострансавто отметили, что водитель автобуса, попавший в аварию у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, перед выездом на маршрут проходил медицинский осмотр. Автобус проходил технический контроль.
"Все водители предприятия проходят стажировку и обучение. Вопрос проверки технического состояния транспортного средства находится в компетенции правоохранительных органов. Ведется следствие, Мострансавто оказывает всестороннее содействие в расследовании причин произошедшего", — говорится в сообщении.