Мострансавто помогает в расследовании ДТП у метро "Славянский бульвар"

ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте (96)

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мострансавто оказывает содействие в расследовании причин ДТП у метро "Славянский бульвар", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы.

В Мострансавто отметили, что водитель автобуса, попавший в аварию у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, перед выездом на маршрут проходил медицинский осмотр. Автобус проходил технический контроль.

"Все водители предприятия проходят стажировку и обучение. Вопрос проверки технического состояния транспортного средства находится в компетенции правоохранительных органов. Ведется следствие, Мострансавто оказывает всестороннее содействие в расследовании причин произошедшего", — говорится в сообщении.