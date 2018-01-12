СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Омске

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Омске, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как ранее сообщалось, хлопок газа и последующий пожар произошли в пятницу вечером в жилом доме на улице 5-я Кордная в Октябрьском округе. По данным минздрава региона, восемь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали, состояние шести из пострадавших тяжелое.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье… "оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины ЧП, допрашиваются очевидцы, добавили в СК.

"Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей, будет назначены судебно-медицинские экспертизы", — отмечается в сообщении.

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