Экстрадированным из Испании брянским бизнесменам вынесли приговор

БРЯНСК, 12 янв — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил скрывавшихся в Испании брянских предпринимателей Ольгу Король и ее бывшего мужа Михаила Кащука к 8,5 и 9,5 года колонии за мошенничество на сумму более 743 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Брянской областной прокуратуре.

"Бежицкий районный суд Брянска приговорил Ольгу Король к 8 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, Михаила Кащука – к 9 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении скрывавшихся от правосудия бизнесменов Михаила Кащука и Ольги Король поступило в Бежицкий районный суд Брянска в феврале 2017 года. По версии следствия, с октября 2007 года по январь 2009 года Король и Кащук, будучи руководителями группы компаний "ОКОР", присваивали деньги кредитных организаций, филиалы которых расположены в Брянске, а также деньги граждан, покупавших у них автомобили и мебель.

Как отмечало следствие, Король и Кащук заключали с жителями региона договоры купли-продажи автомобилей и мебели, собирали предоплату, доходившую до 100% от их стоимости, а к моменту, когда покупатели должны были получить оплаченный товар, выяснилось, что фирма прекратила свою деятельность, а предоплата исчезла.

По данным прокуратуры, общая сумма ущерба превысила 743 миллиона рублей, 718 миллионов были отмыты. Потерпевшими числятся более 177 граждан и 17 юридических лиц. Король и Кащук обвиняются в 19 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и 15 эпизодах отмывания денег.

После вынесения постановления об их привлечении в качестве обвиняемых они были объявлены в международный розыск на территории всех государств-членов Интерпола. В конце февраля 2016 года по ходатайству Генпрокуратуры РФ о выдаче испанские компетентные органы передали разыскиваемых российским представителям Интерпола.

Ранее на заседании суда сторона обвинения попросила суд назначить Кащуку наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Король — 9 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.