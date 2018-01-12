Экстрадированным из Испании брянским бизнесменам вынесли приговор

БРЯНСК, 12 янв — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил скрывавшихся в Испании брянских предпринимателей Ольгу Король и ее бывшего мужа Михаила Кащука к 8,5 и 9,5 года колонии за мошенничество на сумму более 743 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Брянской областной прокуратуре.
Уголовное дело в отношении скрывавшихся от правосудия бизнесменов Михаила Кащука и Ольги Король поступило в Бежицкий районный суд Брянска в феврале 2017 года. По версии следствия, с октября 2007 года по январь 2009 года Король и Кащук, будучи руководителями группы компаний "ОКОР", присваивали деньги кредитных организаций, филиалы которых расположены в Брянске, а также деньги граждан, покупавших у них автомобили и мебель.
Как отмечало следствие, Король и Кащук заключали с жителями региона договоры купли-продажи автомобилей и мебели, собирали предоплату, доходившую до 100% от их стоимости, а к моменту, когда покупатели должны были получить оплаченный товар, выяснилось, что фирма прекратила свою деятельность, а предоплата исчезла.
После вынесения постановления об их привлечении в качестве обвиняемых они были объявлены в международный розыск на территории всех государств-членов Интерпола. В конце февраля 2016 года по ходатайству Генпрокуратуры РФ о выдаче испанские компетентные органы передали разыскиваемых российским представителям Интерпола.
Ранее на заседании суда сторона обвинения попросила суд назначить Кащуку наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Король — 9 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.