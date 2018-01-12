В Омске создали штаб по ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажке

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Специальный штаб по ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажке в Омске создан на месте происшествия, сообщает горадминистрация.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в МЧС в 20.00 (17.00 мск). Пострадали восемь человек, семь из них госпитализированы. Шестеро, в том числе четверо детей, получили ожоги.

"Мэр Омска Оксана Фадина находится в Кордном поселке, где произошел хлопок газа в одном из жилых домов по улице 5-я Кордная. Все оперативные службы города отреагировали на ЧП, на место в кратчайшие сроки прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов, кареты скорой помощи… На месте происшествия создан специальный штаб", — говорится в сообщении.

Мэр Омска дала указания по работе с жильцами дома, никто из них не останется ночевать на улице, заверила она.

Как добавили в мэрии, в данный момент пожарные занимаются тушением огня, медики направили несколько жильцов дома в городские больницы. Размер ущерба будет установлен после ликвидации пожара, пояснили в горадминистрации.

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