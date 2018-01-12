Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Омске возросло до восьми

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Восемь человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Омске; состояние шести из них тяжелое, у одного из детей крайне тяжелое, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Минздрава региона.

"Всего восемь пострадавших, в том числе семья из шести человек. Это двое взрослых и четверо детей — трое семилетних и один восьмилетний. У всех них ожоговая травма, их доставляют в ожоговый центр БСМП№1. Также к сотрудникам скорой помощи самостоятельно обратились двое мужчин, один из которых спрыгнул со второго этажа и получил перелом одной или обеих ног, он госпитализируется. У еще одного порез ноги – помощь оказана на месте, от госпитализации отказался", — сказал собеседник агентства.

Представитель Минздрава уточнил, что, предварительно, состояние шестерых пострадавших, в квартире которых произошел взрыв, пока оценивается как тяжелое. У одного из детей наиболее тяжелое состояние с возможной угрозой жизни. Всего на месте дежурят пять бригад скорой помощи.

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