Калининградца, разбившего машины "по приказу Бэтмена", отправили на лечение

КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Калининградца, который разбил камнем две машины и объяснил это приказом героя комиксов Бэтмена, отправили на лечение в наркологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Ранее в полиции сообщили о поступившей 6 января информации о том, что неизвестный мужчина бросает камни по припаркованным возле жилого дома автомобилям. Подозреваемый был задержан, он оказался сильно пьян и вел себя неадекватно. Как мужчина сообщил полицейскому, один из самых известных вымышленных супергероев Бэтмен убедил его, что в одном из автомобилей заперта его дочь.

"Сейчас задержанный мужчина проходит лечение в больнице наркологического профиля. Участковый помог оформить его в стационар сразу же после задержания", — сказали в полиции.

Мужчина успел разбить камнями лобовые и задние стекла в двух автомобилях, ущерб составил 38 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальное наказание по которым предусматривает до двух лет лишение свободы.