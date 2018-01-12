Защита главы чеченского "Мемориала" обжаловала его арест в ВС республики

ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Защита главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева обжаловала его арест в Верховный суд Чечни, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат правозащитника Петр Заикин.

В четверг Шалинский городской суд заключил Титиева под стражу на два месяца после того, как в его машине, по данным следствия, были найдены наркотики. Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

"Уже подали жалобу в Верховный суд Чечни. Они назначат заседание в течение следующей недели, есть сроки определенные, в течение которых должны принимать решение", — сказал Заикин.

По его расчетам, "это может произойти не раньше пятницы", "раньше это технически невозможно".

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что МВД России направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить контроль над расследованием дела Титиева. Кроме того, он попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания.