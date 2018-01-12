Воронежскому пятикласснику в потасовке из-за шапки сломали пять позвонков

БРЯНСК, 12 янв – РИА Новости. Следствие в Воронежской области организовало проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из школ, где ученик пятого класса в ходе конфликта с одноклассниками сломал пять грудных позвонков, сообщило СУСК РФ по региону.

"По сообщению в средствах массовой информации о получении школьником травмы позвоночника на территории образовательного учреждения организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, ученик 5 класса МБОУ "Хреновская СОШ №1" Бобровского района Воронежской области получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков в ходе конфликта с одноклассниками в школе. Отмечается, что потасовка началась из-за отнятой кем-то шапки. После того, как взрослые разняли ребят, один из них не смог самостоятельно встать.