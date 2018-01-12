СК выяснит, могла ли полиция предотвратить убийство женщины в Подмосковье

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации в СМИ о ненадлежащей работе правоохранителей после того, как в Солнечногорском районе муж жестоко зарезал супругу, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что муж убил свою супругу из-за ревности в Солнечногорском районе. Мужчина нанес женщине 28 ножевых ранений. Ранее женщина обращалась в полицию, заявляя об угрозах со стороны мужа в свой адрес, однако правоохранители якобы никак на это не отреагировали.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, выявленной в СМИ, о фактах ненадлежащего рассмотрения сотрудниками полиции обращений девушки о применении к ней насилия", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 5 января 2018 года между супругами произошла ссора "на фоне личных неприязненных отношений, в результате которой 38-летний мужчина нанес своей жене множественные удары ножом в область туловища, от которых женщина скончалась на месте происшествия". Подчеркивается, что по данному факту было заведено уголовное дело по статье "убийство", мужчина арестован.

Отмечается, что следствие также установило, что в июле 2017 года женщина обращалась в полицию в Торжокском районе Тверской области с заявлением о насилии со стороны супруга.

"В ходе проводимой проверки направлены запросы в ОМВД России по Солнечногорскому району и территориальный отдел полиции Торжокского района Тверской области с целью получения сведений о поступавших заявлениях и результатах их рассмотрения", — добавили в СК.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщила РИА Новости, что подозреваемый — сотрудник главка по борьбе с наркотиками МВД, капитан полиции. После произошедшего он был уволен, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.