В Самаре ищут мать новорожденного ребенка, брошенного на улице в пакете

САРАТОВ, 12 янв — РИА Новости. Самарские полицейские разыскивают мать новорожденного ребенка, который скончался после того, как его бросили на улице в пакете, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.

Местные жители сообщили об обнаружении во дворе дома на улице Ставропольской в Самаре новорожденного мальчика, завернутого в черный целлофановый пакет, в четверг около 4.00 по местному времени (3.00 мск).

"Ребенок был госпитализирован, но спасти его жизнь медикам не удалось… ГУМВД России по Самарской области призывает всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, обратиться в дежурную часть отдела полиции", — говорится в сообщении.

Региональное управление СК уточнило, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемой и всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.