В Сибири задержали мужчину, пытавшегося вывезти мешок с бивнями мамонта

КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Полицейские в аэропорту Красноярска задержали жителя Ставропольского края при попытке незаконно провести пакет с бивнями мамонта, которые он хотел пустить на сувениры, сообщила журналистам пресс-секретарь УТМВД России по СФО Ирина Карзова.

По ее данным, пакет весом около 10 килограммов был обнаружен в сумке молодого человека во время контроля на проходе в здание аэровокзала. При этом он не имел соответствующего разрешения на провоз культурных ценностей.

"Ранее несудимый 25-летний житель города Невинномыска рассказал, что обнаружил мешок с костями рядом с мусорным баком в одном из районов города и решил увезти домой для изготовления сувениров. В настоящее время собранные материалы направлены для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в городской отдел полиции по территориальности", — сказала Карзова.

Она отметила, что в результате исследования, проведенного Красноярским краевым краеведческим музеем, установлено, что восемь фрагментов костей являются частями бивней мамонта и один — клыком моржа.

По заключению специалистов, наименьшая возможная давность происхождения костных останков мамонта составляет не менее 4,5 тысячи лет.