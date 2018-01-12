СК на Урале проверяет обстоятельства смерти женщины, у которой не нашли рак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти 27-летней жительницы Свердловской области, скончавшейся от тяжелого заболевания, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным местных СМИ, речь идет о жительнице Краснотурьинска, у которой рак приняли за остеохондроз. Девушка 11 января скончалась в местной больнице.

"В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет выясняться, в полном ли объеме указанной женщине оказывалась необходимая медицинская помощь, в том числе и по своевременному диагностированию возникшего у нее тяжелого заболевания", — уточняет ведомство.

По информации управления, для определения точной причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.