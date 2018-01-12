Алтайский экс-депутат предстанет перед судом за хищение

БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Экс-депутата Мамонтовского районного совета Алтайского края будут судить за присвоение и растрату более 9 миллионов рублей кредитных средств, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.
"Следователи установили, что, возглавляя кооператив, в апреле 2013 года обвиняемый решил похитить денежные средства предприятия. Он предложил ряду подчиненных ему работников заключить с одним из банков кредитные договоры, получить по ним денежные средства в размере 9 миллионов 500 тысяч рублей, которые в полном объеме передать ему лично в качестве займа кооперативу для пополнения оборотных средств и осуществления финансово-хозяйственной деятельности", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что бывший депутат перечислил под видом якобы оплаты поставки щебня на счет подысканной им организации денежные средства кооператива, из которых четыре миллиона рублей снял и получил в наличной форме в свое ведение для частичного погашения указанных кредитов банка, а оставшиеся деньги растратил.
В результате ущерб, нанесенный предприятию, превысил 9,7 миллиона рублей. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого был наложен арест общей стоимостью более трех миллионов рублей.
"В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СК.