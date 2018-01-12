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Происшествия

Алтайский экс-депутат предстанет перед судом за хищение

08:2812.01.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗал судебных заседаний. Архивное фотоЗал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Экс-депутата Мамонтовского районного совета Алтайского края будут судить за присвоение и растрату более 9 миллионов рублей кредитных средств, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Замглавы Росимущества арестовали по подозрению в хищении‍, пишут СМИ
По данным ведомства, обвиняемый ранее председательствовал в Дорожно-строительном производственном механизированном кооперативе "Мамонтовский" и был народным избранником в районном совете депутатов.

"Следователи установили, что, возглавляя кооператив, в апреле 2013 года обвиняемый решил похитить денежные средства предприятия. Он предложил ряду подчиненных ему работников заключить с одним из банков кредитные договоры, получить по ним денежные средства в размере 9 миллионов 500 тысяч рублей, которые в полном объеме передать ему лично в качестве займа кооперативу для пополнения оборотных средств и осуществления финансово-хозяйственной деятельности", — говорится в сообщении.

Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ведомство отмечает, что работники были не осведомленные о преступных намерениях руководителя и согласились на его предложение и фактически вверили ему кредитные денежные средства.

Также отмечается, что бывший депутат перечислил под видом якобы оплаты поставки щебня на счет подысканной им организации денежные средства кооператива, из которых четыре миллиона рублей снял и получил в наличной форме в свое ведение для частичного погашения указанных кредитов банка, а оставшиеся деньги растратил.

В результате ущерб, нанесенный предприятию, превысил 9,7 миллиона рублей. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого был наложен арест общей стоимостью более трех миллионов рублей.

"В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СК.

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