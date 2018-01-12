В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Тамбовской области погибли пять человек, заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Среди погибших один ребенок. Еще трое человек пострадали.

Как сообщили в МЧС, ДТП произошло на 81-м километре автодороги Тамбов — Пенза. Позднее в МВД рассказали, что столкнулись автомобиль ВАЗ-2108 и грузовик "Газель".

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и 11 единиц техники.