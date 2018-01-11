Глава СПЧ призвал не политизировать дело главы чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) в ответ на заявление Госдепартамента США призвал не политизировать ситуацию с возбуждением дела в отношении главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, подчеркнув, что это дело нельзя замалчивать и пытаться представить как обычный криминал, но и политизировать крайне вредно.

Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев был направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли 180 граммов марихуаны. По словам члена совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, против Титиева возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере. Как сообщил член правления "Мемориала" Олег Орлов, в четверг Шалинский городской суд Чечни арестовал Титиева на два месяца.

Госдепартамент США в среду распространил заявление, в котором призвал власти Чечни "немедленно освободить" Титиева, выразив обеспокоенность нарушением прав человека в республике.

"По поводу заявления Госдепартамента: я очень просил бы не политизировать историю с возбуждением уголовного дела в отношении Оюба Титиева. Этот вопрос нуждается в общественном контроле, в тщательном изучении, безусловно. Но в чем он точно не нуждается, так это в политизации", — заявил Федотов РИА Новости.

Правозащитник отметил, что "если мы хотим сделать проблему неразрешимой, ее нужно максимально политизировать".

"Я бы этого страшно не хотел. У нас в СПЧ есть девиз, которому мы стараемся неукоснительно следовать: меньше политизации, больше конкретизации. Конечно, дело Оюба Титиева нельзя замалчивать, пытаться представить его как обычный криминал, ни в коем случае. Речь идёт о возбуждении дела в отношении известного и уважаемого правозащитника. Но политизировать это дело крайне вредно, если мы действительно заботимся о защите правозащитника", — подчеркнул глава СПЧ.