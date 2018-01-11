Суд освободил адептов "бога Кузи" от ответственности за сектантство

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы освободил пятерых последователей так называемого "бога Кузи" от ответственности за участие в секте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Уголовное дело в части подлежит прекращению в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", — огласила решение судья. Она прекратила дело по части 3 статьи 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Максимальное наказание по ней составляет два года заключения.

Таким образом, две подсудимые освобождены от ответственности полностью, еще у троих осталось лишь обвинение в мошенничестве.

Самому "богу Кузе" вменяется мошенничество и создание секты, срок давности по этим обвинениям еще не истек.

В решении суда подчеркивается, что подсудимые склоняли членов "псевдоправославной тоталитарной секты" к асоциальному поведению. Там пропагандировались отказ от военной и гражданской служб, работы и учебы, уход из семьи, неисполнение обязанностей по уходу за детьми. Среди адептов Попов насаждал негативное отношение к матерям, так как свою "бог Кузя" считал причиной всех своих проблем. Он требовал от членов секты также разрыва со всеми близкими родственниками.

МВД сообщало, что пять соучастников Попова обвиняются по статьям "Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, — религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, с пропагандой деяний" и "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.

Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты денежные средства, а также специфическая литература и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями", свидетельствующие о противоправном завладении денежными средствами граждан.