В Татарстане микроавтобус протаранил машину скорой помощи

КАЗАНЬ, 11 янв — РИА Новости. Микроавтобус УАЗ в Татарстане протаранил ехавшую на вызов машину скорой помощи, пострадала фельдшер, сообщило МВД по республике.

"Машину скорой медицинской помощи микроавтобус УАЗ протаранил 11 января в 5.45 утра на улице Герцена в Альметьевске, когда та спешила на вызов. Двигаясь по улице Герцена со стороны улицы Автомобилистов, водитель "УАЗа", по предварительным данным, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи Ford Transit, который двигался со встречного направления прямо", — говорится в сообщении.

В результате аварии, по данным МВД, пострадала пассажир скорой помощи – 28-летняя фельдшер Альметьевской станции скорой медицинской помощи. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга она госпитализирована.

Возбуждено дело об административном расследовании, выясняются все обстоятельства произошедшего.