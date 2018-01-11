В Шалинском суде началось заседание по делу главы чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заседание по мере пресечения в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, в машине которого полицейские нашли наркотики, началось в четверг в Шалинском городском суде Чечни, сообщил РИА Новости член правления организация Олег Орлов.

Чуть ранее он сообщил РИА Новости, что в среду вечером Титиеву было официально предъявлено обвинение по статье 228 часть 2 Уголовного кодекса РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

"Заседание началось, но что именно происходит, не знаем, потому что один адвокат там… Наших сотрудников не пустили, туда только зашел адвокат и соответственно мы, пока оно не завершится, узнать не можем", — сказал Орлов РИА Новости в четверг.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что президентский Совет по правам человека рассчитывает, что МВД России направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить процессуальный контроль над расследованием дела Титиева.

Ранее он направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания Титиева, сообщается в четверг на сайте СПЧ. Как отмечается в обращении, есть основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики, обнаруженные в его автомобиле, могли быть подброшены с целью компрометации.