Жительница Томска зарезала избившего ее мужа

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Следователи СК в Томске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 31-летней местной жительницы, которая убила ножом избившего ее мужа, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

"По предварительным данным, 1 января 2018 года в дневное время 31-летняя жительница Томска, находясь в квартире по месту проживания, после применения мужем в отношении нее насилия, превысив пределы необходимой обороны, нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался", — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

В управлении пояснили, что убийство произошло после того, как мужчина избил свою жену. При допросе женщина призналась в совершении преступления, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.