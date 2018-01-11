На Урале проверяют информацию о гибели собаки, которую забросали петардами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге проводит проверку по факту гибели собаки, которую, как писали СМИ, привязали за хвост к забору и взрывали возле нее петарды, сообщило городское управление МВД.

Информация о том, что живодеры издевались над псом, которого выкрали с одной из дач, появилась в СМИ. В итоге собака умерла — по одной версии, от холода, а по другой — от остановки сердца, поскольку животные боятся взрывов петард. Позже на change.org появилась петиция с призывом наказать виновных в смерти собаки. Под ней уже подписались почти сто тысяч человек.

Полицейские выясняют, действительно ли причиной смерти собаки стали умышленные действия, а также устанавливают, были ли в этом случае признаки жестокого обращения с животным. Полиция просит очевидцев обращаться в органы внутренних дел.

В конце прошлого года в России приняли закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за издевательства над четвероногими грозит до пяти лет лишения свободы, а присутствие детей или выкладывание фото и видео в интернет считаются отягчающими обстоятельствами. Ранее максимальным наказанием за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.