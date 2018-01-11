В Волгоградской области зафиксировали новую вспышку АЧС

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована на территории Волгоградской области, сообщает Россельхознадзор.

Так, 10 января в результате лабораторных исследований в пробах патологического материала от двух диких кабанов установлена АЧС. Патологический материал отобран на карантинируемой по АЧС территории государственного охотничьего заказника регионального значения "Лещевский", расположенного в Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском муниципальных районах Волгоградской области.

"В настоящее время на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского муниципальных районов Волгоградской области проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции", — говорится в сообщении.

В декабре 2017 года в Россельхознадзоре сообщили, что неэффективная работа госорганов Волгоградской области усугубила ситуацию с распространением АЧС в этом регионе. Ведомство видит крайне нелогичной деятельность комитета ветеринарии Волгоградской области, который, по мнению Россельхознадзора, не выстроил эффективное взаимодействие с органами ГИБДД по выявлению и пресечению несанкционированных перевозок подконтрольных грузов.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.