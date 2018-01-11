В Новосибирске 450 домов остались без тепла и горячей воды из-за аварий

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Коммунальные аварии лишили теплоснабжения и горячей воды 450 домов Новосибирска, сообщается на официальном сайте города.

Около 70 объектов было отключено из-за аварии на улице Богдана Хмельницкого. Устранить дефект на трубопроводе планируют к вечеру 11 января.

Из-за аварии также отключили отопление в 13 домах на улицах Дуси Ковальчук, Дачной, Тимирязева и 2-й Союза Молодёжи.

Еще около 200 объектов вблизи Бугринского моста остались без тепла из-за ремонтных работ в Кировском районе.

Накануне в городе было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, метелей и мокрого снега. "Горожан предупреждали о возможных авариях и других чрезвычайных происшествиях", — отмечается в сообщении.