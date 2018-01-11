Житель Орловской области застрелил сестру и ее сожителя

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Житель Мценска застрелил из своего охотничьего ружья сестру и ее пожилого сожителя, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Орловской области.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы в ночь на 11 января. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

"Полицейские установили, что местный житель из своего зарегистрированного охотничьего ружья застрелил гражданку 1981 года рождения и гражданина 1956 года рождения. Подозреваемого задержали сотрудники органов внутренних дел", — говорится в сообщении управления МВД по региону.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Подозреваемый… родственник потерпевшей, который сознался в содеянном и пояснил, что застрелил сестру и ее сожителя из своего ружья в ночь с 10 на 11 января", — сообщает региональное управление СК РФ.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Юлия Дорофеева, подозреваемый не был ранее судим, в момент убийства он был трезв, а у погибшего мужчины была судимость. По данным СК, подозреваемый испытывал неприязнь к гражданскому мужу сестры, однако стало ли это мотивом убийства — выяснит следствие.