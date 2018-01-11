На Ямале подросток попытался ограбить дом в поисках спиртного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе предъявили обвинение 16-летнему юноше, который ранил хозяйку чужого дома, заставшую его за поисками спиртного, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в понедельник ночью в одном из поселков Пуровского района юноша, будучи нетрезвым, бродил по улицам в поисках спиртного. Разбив окно чужого дома, он проник внутрь и начал искать алкоголь, пока шум не разбудил хозяйку.

"Женщина предприняла попытки выдворить из помещения незваного гостя, но в ответ обвиняемый напал на нее, причинив потерпевшей колото-резаное ранение в область туловища. Своевременное оказание медицинской помощи спасло жизнь женщине", — отмечается в сообщении следственного управления.

Подчеркивается, что подростку уже предъявлено обвинение в разбое, юноша находится под домашним арестом. По словам следователей, он раскаивается в содеянном.