Прокуратура направила в суд дело о гибели двух горняков на уральской шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело о гибели двух горняков в шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры региона, 23 апреля 2017 года в 06.30 в блоке горизонта 700 метров шахты "Центральная" АО "Южуралзолото Группа Компаний" произошел обвал горной породы. В результате три проходчика оказались завалены горной массой, из них двое погибли, а третий получил тяжелые травмы.

"Прокуратура Пласта утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного инженера АО "Южуралзолото Группа Компаний" и бывшего главного инженера шахты "Центральная". Уголовное дело направлено в Пластский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточняется в сообщении.

Согласно выводам независимой технической экспертизы, обвиняемыми были нарушены требования промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации.

В ходе расследования уголовного дела один из обвиняемых освобожден от занимаемой должности, второй переведен на нижестоящую должность начальника участка шахты, добавляется в сообщении.