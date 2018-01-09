Житель Пензы получил условный срок по делу о захвате заложниц в сауне

САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Железнодорожный райсуд суд Пензы во вторник приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно по обвинению в захвате заложниц в сауне, сообщили в областном управлении СК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 октября прошлого года на территории гостиничного комплекса "Галеон" был задержан 32-летний мужчина, который, по версии следствия, взял в заложницы администратора сауны в Пензе вместе с другой сотрудницей, сковал их наручниками и угрожал оружием. По версии следствия, это произошло после того, как пьяный обвиняемый поссорился с одной из потерпевших. Девушек освободили сотрудники СОБР, никто не пострадал.

"Собранные следственным отделом… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего жителя Пензы… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух лиц".

Ранее в СУСК уточнили, что на этапе предварительного следствия арестованный вину признал.