В Смоленской области возбудили дело после убийства приемного ребенка

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следователи в Смоленской области возбудили дело по факту халатности должностных лиц органа опеки в связи с убийством ребенка в приемной семье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного СУСК РФ Наталья Зуева.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 января 2018 года в одном из домов деревни Агибалово. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как отмечает СК, преступление было раскрыто по "горячим следам", подозреваемым оказался 50-летний приемный отец погибшего ребенка – одного из четырех приемных детей. По данным следствия, трое других детей изъяты из семьи и помещены в центр для детей, оставшихся без попечения родителей. Подозреваемый был арестован.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ, по факту халатности со стороны должностных лиц органа опеки и попечительства в связи с убийством 7-летней девочки, ранее переданной под опеку", — сказала она.

Как отметила Зуева, в ходе расследования дела будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов опеки по соблюдению прав детей, переданных под опеку.