В Смоленской области возбудили дело после убийства приемного ребенка

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следователи в Смоленской области возбудили дело по факту халатности должностных лиц органа опеки в связи с убийством ребенка в приемной семье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного СУСК РФ Наталья Зуева.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ, по факту халатности со стороны должностных лиц органа опеки и попечительства в связи с убийством 7-летней девочки, ранее переданной под опеку", — сказала она.
Как отметила Зуева, в ходе расследования дела будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов опеки по соблюдению прав детей, переданных под опеку.