В Белгородской области опрокинулся микроавтобус

ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Водитель и пять пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Белгородской области, сообщает во вторник региональное управление МВД.

По данным областного управления МЧС, авария произошла в районе села Дмитриевка Яковлевского района. "По предварительным данным, 9 января около 2 часов 35 минут на 630 километре автодороги "Крым" 37-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд на левую обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении.

В свою очередь региональное МВД сообщает, что после ДТП были госпитализированы шесть человек — водитель и пять пассажиров, двум пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Гончарук, автобус был не рейсовым, двигался от Белгорода в северном (курском) направлении, детей в салоне не было. По его словам, были госпитализированы четыре человека, пострадавших с тяжелыми травмами в результате ДТП нет.

По данным полиции, в момент аварии водитель микроавтобуса был трезв. Проводится административное расследование.